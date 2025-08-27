İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'deki durumu eleştirerek Netanyahu'nun 1915 olayları hakkındaki açıklamalarını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi ve soykırım suçlarının uluslararası hukukta önemi üzerinde durdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür. Bugün Gazze'de yaşananlar, uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşımaktadır. On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir. Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
