İletişim Başkanı Duran: "Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden işçilere rahmet diledi ve ailelerine başsağlığı mesajı iletti. Ayrıca yaralı madenci için acil şifalar istedi ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağı göçüğünde işçi kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadiseye ilişkin gerekli soruşturma başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA