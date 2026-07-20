Haberler

Duran: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını kararlılıkla destekleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Türkiye'nin KKTC'nin egemen eşitliğini desteklemeye ve Mavi Vatan'daki haklarını korumaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz 1974'te yazılan kahramanlık destanının Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Ada'da barış, huzurun ve istikrarın temellerini attığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla yad eden Duran, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

Yamal Trump'ın kabusu oldu! Kupa töreninde yaptığı harekete bakın
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı

Oğuzhan Uğur'u zor günler bekliyor! Dosyasından "Baron" çıktı
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü

Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu