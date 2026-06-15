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AA'nın tarihsel misyonu geniş coğrafyada sürüyor

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"Anadolu Ajansımız, bugün, tarihsel misyonunu çok daha geniş bir coğrafyada ve güçlü bir kurumsal kapasite ile sürdürmektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının, tarihsel misyonunu çok daha geniş bir coğrafyada ve güçlü bir kurumsal kapasiteyle sürdürdüğünü bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Photo Awards'ın Ankara'daki sergisinin açılışına katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Anadolu Ajansımız, bugün, tarihsel misyonunu çok daha geniş bir coğrafyada ve güçlü bir kurumsal kapasite ile sürdürmektedir." ifadesini kullanan Duran, açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul Photo Awards'ın da bu güçlü kurumsal birikimin çok önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

Duran, 2015'ten bu yana düzenlenen yarışmanın, kısa süre içerisinde uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında saygın bir platform haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yarışma, dünyanın farklı bölgelerinde çoğu zaman çok zor şartlar altında görev yapan foto muhabirlerini teşvik etmekte, onların emeğini görünür kılmakta ve haber fotoğrafçılığı mesleğine uluslararası ölçekte güçlü bir destek sunmaktadır. Bu sene 'Yılın Fotoğrafı' ödülüne ise Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad'ın 'Gazze, Umut Yok' isimli karesi layık görüldü.

Bugün Anadolu Ajansımızla, TRT'mizle ve uluslararası ölçekte güçlenen medya kapasitemizle dünyanın görmezden gelinen hakikatlerini insanlığın ortak vicdanına taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkündür' ilkesinden aldığımız ilhamla, nerede bir zulüm varsa, nerede bir mağduriyet karartılmaya çalışılıyorsa, orada Türkiye'nin iletişim vizyonu hakikatin yanında konumlanmaktadır.

Bu vesileyle görevlerini yaparken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle anıyor; sergide emeği geçen tüm foto muhabirlerini ve katkı sunan herkesi tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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