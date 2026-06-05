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İletişim Başkanı Duran'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak, çevre korumanın geleceğe karşı sorumluluk olduğunu vurguladı ve Sıfır Atık Hareketi'nin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Çevreyi korumak, yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Bugün attığımız her adım; yarın çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın nasıl şekilleneceğini belirlemektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık oluşturmuş, kısa sürede uluslararası ölçekte takdir gören örnek bir çevre seferberliğine dönüşmüştür. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın, korunan bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya olduğuna inanıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
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