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İletişim Başkanı Duran: COP31, uluslararası diplomasiye önemli bir zemin oluşturdu

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İletişim Başkanı Duran: COP31, uluslararası diplomasiye önemli bir zemin oluşturdu
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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "COP31 Liderler Zirvesi, Türkiye’nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturdu" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cop31 Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturdu" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Cop31 Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasi trafiğine ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir zemin oluşturdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, küresel meseleler ve ülkeler arasında yeni iş birliği imkanları ele alındı. Türkiye, bir yandan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı coğrafyalarla siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderler düzeyindeki temasları da bu çabanın önemli bir parçasını oluşturuyor. COP31 vesilesiyle gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası meselelerde söz söyleyen, çözüm arayışlarına katkı sunan ve ülkelerle ilişkilerini karşılıklı güven temelinde geliştiren diplomasi anlayışını yansıtıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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