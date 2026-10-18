İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutladı. Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum. Sarsılmaz bir kardeşliğe ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize esenlikler diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı