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İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutladı. Duran, sarsılmaz kardeşlik ve ortak tarihe sahip Azerbaycan Türkü kardeşlerine esenlikler diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutladı. Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü kutluyorum. Sarsılmaz bir kardeşliğe ve ortak bir tarihe sahip olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize esenlikler diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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