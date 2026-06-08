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İletişim Başkanı Duran: Sandığa yansıyan her tercih, milli iradenin gücünü ortaya koydu

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile 362 mahallede yapılan ara seçimlerin huzur içinde tamamlandığını ve sandığa yansıyan her tercihin milli iradenin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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