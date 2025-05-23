İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Dezenformasyona Dikkat Çekmek İstiyorum'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Dezenformasyona Dikkat Çekmek İstiyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE Yılında Veli Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Temelde aile kurumunu da esasında saldırı altında tutan, tasavvur altında tutan hususlardan önemli bir hususa, yalan bilginin sistematik bir şekilde yayılımına,...

Gülseren KARAPINAR-Mehmet ALA/İSTANBUL, - AİLE Yılında Veli Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Temelde aile kurumunu da esasında saldırı altında tutan, tasavvur altında tutan hususlardan önemli bir hususa, yalan bilginin sistematik bir şekilde yayılımına, dezenformasyona dikkat çekmek istiyorum. Esas itibariyle karşı karşıya kaldığımız ve aileyi tehdit eden kültür emperyalizminin taşıyıcı unsurlarından biri olarak gördüğüm dezenformasyon tehdidine sizlerin huzurunda dikkat çekmek ve dezenformasyonu nasıl tanırız? Dezenformasyonla nasıl mücadele ederiz? Bu konuda sizlerle hasbihal etmek istiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen 'Aile Yılında Veli Sempozyumu' programına katıldı. Programa İletişim Başkanı Altun ile birlikte İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, öğrenciler ve velileri katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: 'BU KADAR HIZLI DOĞURGANLIK ORANININ DÜŞTÜĞÜ BAŞKA BİR ÜLKE OLDUĞUNU TAHMİN ETMİYORUM'

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Bu sene Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Şimdi gelecek için eğitim tasarımı diyorsak eğer ve aile yılından bahsediyorsak şunu çok net anlamamız lazım arkadaşlar. Bugünden yarına netice alamayacağımız, çözemeyeceğimiz sorunlarımız var. Aileyi kurtarmak, aileyi korumak, aileyi yeniden merkeze alan bir toplum haline alan haline gelebilmek için. Türkiye'nin nüfusuyla ilgili hani en çok böyle zillerin çaldığı en çok alarm vermemiz gereken nokta Türkiye'nin nüfusuyla ilgili 2001 yılında nüfus doğurganlık oranı, doğurganlık çağında olan bir annenin ortalama kaç çocuğunun olduğu, 2001 yılında rakam 2,38. 2024 sonunda rakam 1,48. Gerileme yüzde 40 yaklaşık. ve bu gerilemenin çoğu son 10-12 yılda oluyor. Bu kadar hızlı doğurganlık oranının düştüğü başka bir ülke olduğunu tahmin etmiyorum. 2100 yılında, 75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ya 50 milyon olacak ya 100 milyon olacak. Bu işi toparlayabilirsek, yeniden 20 yıl önceki noktaya 2,38'e, 2,30'a 2,20'ye dönebilirsek Türkiye'nin nüfusu 2100 yılında 100 milyon olur. Kendini yenileyen makul bir artı seviyesindekinden genç nüfusunun diri tutabilen bir ülke olur" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: 'DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM'

Dezenformasyondan bahseden Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ben bu oturumda, konuşmamda temelde aile kurumunu da esasında saldırı altında tutan, tasavvur altında tutan hususlardan önemli bir hususa, yalan bilginin sistematik bir şekilde yayılımına, dezenformasyona dikkat çekmek istiyorum. Esas itibariyle karşı karşıya kaldığımız ve aileyi tehdit eden kültür emperyalizminin taşıyıcı unsurlarından biri olarak gördüğüm dezenformasyon tehdidine sizlerin huzurunda dikkat çekmek ve dezenfeksiyonu nasıl tanırız? Dezenformasyonla nasıl mücadele ederiz? Bu konuda sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Manipülasyon dediğimizde esas itibariyle, içinde bir miktar gerçek barındıran deformasyondan bahsediyoruz. Görsellere yapılmış katkısı müdahalelerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Teknofest'te katılımında, Aziz Sancar hocayla sahnede birlikteydi ve Aziz Sancar'ın elini kaldırdı. Gayet de sahnede çok samimi diyalogları gerçekleşti. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan etti bu hadise. Fakat bu hadiseden 2 saat sonra sosyal medyaya bir haber düştü. 'Teknofest'te katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen yanında bulunan Aziz Sancar'ın elini indirdi. O an kameralara yansıdı.' Bu yalan çok yoğun bir şekilde yine dolaşması ve böylesi absürt bir şeyi yalanlamak durumunda kaldık. Dedik ki; 'Bu yalandır. Hayır Cumhurbaşkanımız Aziz Sancar'ın elini indirmedi, kaldırdı. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden binlerce on binlerce yüz binlerce şahit olan bir hususta bir doğrulama yapmak zorunda kaldık. Bu bir manipülasyon" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür

Trump'ın yeni vergi hamlesine Avrupa'dan tehdit gibi ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.