İl Müftüsü Kadir Koçak görevine başladı

Van İl Müftülüğü görevine atanan Kadir Koçak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Van İl Müftülüğünde düzenlenen törene, il müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personeli katıldı. Törende, İl Müftü Vekili ve Müftü Yardımcısı Ömer Sever, görevi Van'ın yeni İl Müftüsü Kadir Koçak'a devretti. Görevi devralan Müftü Kadir Koçak, Van'da görev yaptığı süre boyunca önemli hizmetlerde bulunan eski İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'a atama dolayısıyla şükranlarını sunan Koçak, görevi bir makamdan ziyade sorumluluk ve emanet olarak gördüğünü belirtti.

Van'ın tarihi, kültürü ve medeniyet birikimiyle önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Koçak, din hizmetlerinin daha nitelikli ve toplumun farklı kesimlerine ulaşacak şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını söyledi. Din hizmetlerinin yalnızca camilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Koçak, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar, aileler ve yaşlılara yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydetti. Koçak; camiler, Kur'an kursları ve diğer din hizmetlerinin toplum hayatında daha etkin bir şekilde yer almasını hedeflediklerini belirterek, sahih dini bilginin vatandaşlara ulaştırılması, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.

Devir teslim töreni, yapılan duanın ardından karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı