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İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti

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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa eden Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel'in AK Parti'ye katılması ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. Seçimin ardından sürekli vekil kaybeden İYİ Parti'nin 32 sandalyesi kalırken, iki yeni ismi transfer eden AK Parti ise 266 vekil sayısına ulaştı.

Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle kutlandı. Etkinlikte önemli mesajlar veren Erdoğan, partilerine katılım sağlayan 13 belediye başkanı ve 2 milletvekiline de rozetlerini bizzat taktı.

AK PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER KİM?

14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İYİ Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

İYİ Parti'den istifa eden 2 vekilin AK Parti'ye geçmesiyle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. Seçimlerin ardından sürekli kan kaybeden ve istifaların durulmadığı İYİ Parti'nin Meclis'te 32 sandalyesi kaldı. CHP'nin 127, DEM'in 57, MHP'nin ise 50 vekili var. 2 vekili kadrosuna katan AK Parti'nin ise vekil sayısı 266 oldu.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI İSE ŞÖYLE;

- BAĞIMSIZ

  • Mahmut Dal (Adana/Saimbeyli)
  • Ali Açmaz (Elazığ/Arıcak/Bükardı)
  • Ali Öztoklu (Konya/Doğanhisar)
  • Mehmet Begit (Şanlıurfa/Birecik)
  • Zafer Arpacı (Uşak/Banaz)

- YENİDEN REFAH PARTİSİ

  • Cömert Özen (Adana/Feke)
  • Emrullah Akpunar (Erzurum/Aziziye)
  • Fehim Kaya (Muş/Bulanık/Yoncalı)
  • Ömer Faruk Yenilmez (Muş/Merkez/Yeşilova)
  • Mesut Karayiğit (Ordu/Çaybaşı)
  • Refahattin Şencan (Samsun/Ayvacık)
  • Nevzat Karasu (Erzurum/Karaköy)

- İYİ PARTİ

  • Hayrettin Özdemir (Erzurum/Horosan)
Kaynak: Haberler.com / Politika

Seyithan İzsiz Milletvekili İYİ Parti AK Parti AK Parti AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

İlhan Fırat:

Bir sürü isim geçiyor ama birtane adam yok..

3
0
yanıtYanıtla
FA null:

devamı gelecek...

0
0
yanıtYanıtla
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