İki ilde tablo tersine döndü! AK Parti Bursa'da 11, Sakarya'da 18 puan kaybetti - Haberler

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimlere adım adım ilerlerken ORC Araştırma tarafından yapılan anket, 2018 yılı ile günümüzdeki oy oranları arasındaki farkı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmada 2018 yılında AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Bursa ve Sakarya ili mercek altına alındı.

SAKARYA'DA İYİ PARTİ İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, son anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 2018 yılındaki seçimlerde Sakarya'da yüzde 58.2 oranında oy alan AK Parti, yüzde 17.8 puan kaybederek yüzde 40.4'e geriledi. CHP'nin 2018'de yüzde 13.7 oy alarak ikinci parti olduğu Sakarya'da tablo değişti. CHP, Sakarya'daki oyunu yüzde 19.6'ya yükseltirken İYİ Parti, 2018 yılında yüzde 9.4 olan oy oranını yüzde 22.1' yükselterek Sakarya'daki ikinci parti oldu.

AK PARTİ BURSA'DA YÜZDE 11 PUAN KAYBETTİ

Araştırmanın yapıldığı bir diğer il olan Bursa'da da durum farklı değil. 2018 yılında yüzde 46.2 oy alan AK Parti, yapılan ankette yüzde 11.1 puan kaybederek yüzde 35.1'e düştü. CHP'nin yüzde 3.5 puan artırarak yüzde 26.2'ye ulaştığı ankette İYİ Parti, 2018'de yüzde 12.4 olan oy oranını 20.8'e yükseltti.