IKBY'de Türkmenlerin katılımı ve beklentileri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkmenlerin IKBY milletvekili seçimlerinde katılım göstermeleri gerektiğini belirterek, yeni kurulacak hükümette başbakan yardımcılığı ve bölge başkan yardımcılığı gibi makamlara talip olduklarını söyledi. Maruf, Türkmenlerin Irak Anayasası'na göre Irak'ta üçüncü, bölgede ise ikinci ana unsur olduğunu ve Türkmen temsilcileriyle istişare yapılması gerektiğini ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkmenlerin "gerçek Türkmen temsilcilere oy vermek için IKBY milletvekili seçimlerinde katılım göstermeleri" gerektiğini belirterek, yeni kurulacak hükümette başbakan yardımcılığı ve bölge başkan yardımcılığı gibi makamlara talip olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Maruf, 25 Şubat 2024'te gerçekleşecek IKBY milletvekili seçimleri, Türkmen kotası ve yeni hükümetten beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, IKBY'de her dört yılda bir seçim yapıldığını ancak bu dönemde erteleme yaşandığını belirterek, Türkmenler olarak seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını kaydetti.

Türkmenlerin Irak Anayasası'na göre Irak'ta üçüncü, bölgede ise ikinci ana unsur olduğunu söyleyen Maruf, Türkmenlerin önemli bir faktör olduğunu ve her zaman hak ve hukuklarını barış ve diyalog yoluyla talep ettiklerini dile getirdi.

"Kotayla ilgili bir değişim olacaksa, Türkmen temsilcileriyle istişare yapılması lazım"

Maruf, IKBY'de yapılacak milletvekili seçimlerinde Türkmenlerin 5 kotası bulunduğunu belirterek, bu kotaların bir hak olduğunu vurguladı.

Bazı siyasi tarafların kota meselesini Irak Federal Mahkemesine götürdüklerini aktaran Maruf, mahkemenin ertelemeler sonrası ekim ayında kota ve seçim yasasıyla ilgili yeni bir oturum düzenleyeceğine işaret etti.

Maruf, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Türkmenler olarak şunu söylüyoruz; Türkmenlerle ve kotayla ilgili herhangi bir değişim olacaksa, Türkmen temsilcileriyle istişare yapılması lazım. Onun dışında herhangi bir değişim bizim tarafımızdan reddedilir."

"Türkmenler, mutlaka gerçek Türkmen temsilcilere oy vermek için seçime katılmalı"

Seçimlere katılımın Türkmenlerin varlığını güçlü göstereceğini vurgulayan Maruf, Türkmen kotasına müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

Maruf, "Geçmişte maalesef seçimlerde hem Türkmen kotasına hem diğer kotalara müdahale oldu. Biz Türkmenler için iradeli, gerçek temsilcinin her zaman parlamentoda olması önemli bir şart. Türkmenlerin, seçimlerde Türkmen adayların yanında olmaları önemlidir."

Bazı tarafların kota sınırlamasını gerekçe göstererek sandığa gitmediğine işaret eden Maruf, şunları aktardı:

"Bu Türkmenlerin varlığını olumsuz etkilemektedir. Bugün 400 bine yakın Türkmen Erbil'de yaşıyor. Türkmenler, mutlaka gerçek Türkmen temsilcilere oy vermek için seçime katılım göstermeli. Bu milli ve vatandaşlık görevidir."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'taki Türkmen varlığına desteği bizim için moral kaynağı"

Maruf, Türkmenler için hem Irak'ta hem IKBY'de üst düzey makamlarda yer almanın önemli ve şart olduğuna dikkati çekti.

Seçimden sonra yeni kurulacak IKBY hükümetinde de Türkmenler olarak talepleri olduğunu belirten Maruf, "Gelecek hükümette başbakan yardımcılığı, bölge başkan yardımcılığı gibi görevlerde Türkmenlerin de yer alması önemlidir. Türkmenler bölge ve Irak üzerinde tehdit oluşturmuyor, barış ve birlikte yaşamanın unsurudur." ifadelerini kullandı.

Maruf, Türkmenler için bölgedeki Türkmen kültürü, eğitimi ve Türkmen okullarının önemine işaret ederek, ilgili taraflarla Türkmen okullarının daha güçlü bir aşamaya gelmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Orta Doğu'da önemli bir ülke olduğunu belirten Maruf, Türkmenlerin Türkiye-Irak ve Türkiye-IKBY ilişkilerinin iyi olmasında önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Maruf, Türkiye'nin her zaman Irak'taki Türkmenlerin yanında olduğunu ve bütün etnik gruplara da destek verdiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'taki Türkmen varlığına desteği bizim için her zaman moral kaynağı olmuştur." dedi.