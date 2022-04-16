İhracı isteniyordu! Bahçeli'nin sağ kolundan, MHP kulislerini hareketlendiren Baki Ersoy paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Türkiye'deki hayat pahalılığını görmezden gelemeyeceklerini belirten Ersoy, bu durumu yine Cumhur İttifakı'nın çözeceğini dile getirdi.

AYNI GÜN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Sözlerinin gündem olmasının ardından Baki Ersoy, aynı gün içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi. Partiden ihraç edileceği konuşulan Ersoy'la ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı.

BAHÇELİ'NİN SAĞ KOLUNDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TBMM'de görüşmeler sırasında, Baki Ersoy ve bir grup MHP milletvekili ile olan fotoğrafını Facebook hesabından altına not düşmeden paylaştı.

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SERMET ATAY DA PAYLAŞTI

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da, Ersoy'un içerisinde yer aldığı MHP'li milletvekillerinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Yönter'in, Atay'ın bu paylaşımını yeniden paylaşması ayrıca dikkat çekti.