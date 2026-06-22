Iğdır Valisi Taşolar muharrem ayı programlarına katıldı

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, muharrem ayı dolayısıyla şehir merkezinde düzenlenen programlara katıldı. Programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Taşolar, muharrem ayının birlik, beraberlik ve manevi dayanışma açısından önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Kerbela'da yaşanan acının aradan asırlar geçmesine rağmen hala ilk günkü hüznüyle yüreklerde hissedildiğini belirten Taşolar, "Yapılan ibadetlerin, tutulan matemlerin ve edilen duaların Cenab-ı Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Vali Taşolar, programa katılan vatandaşlarla sohbet ederek, muharrem ayının toplumsal birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı