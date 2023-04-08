İdris Naim Şahin'in parlamentoya dönme planı! İşte aday olacağı konuşulan parti ve il

AK Parti'den istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne geçip aday olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yeniden siyasete adım atıyor. Şahin'in İYİ Parti'den Ordu 1. sıra Milletvekili adayı olarak listelerde yer alacağı belirtildi.

14 Mayıs öncesi partilerin milletvekilliği listeleri şekilleniyor. 9 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listelerde son oynamalar yapılıyor. Birçok isim ise vekillik adaylığı için kulis konusu oluyor. Parlamento ve yürütmenin eski üyelerinden İdris Naim Şahin de o isimlerden biri.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAYBETMİŞTİ

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Saadet Partisi'ne geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Şahin beklenen sonucu alamadı. AK Parti'nin yüzde 56,93 ile kazandığı seçimlerde yüzde 26,14'te kalan Şahin, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK

Şahin bu kez parlamentoya dönmek için harekete geçti. Eski bakan, Saadet'te yaşadığı başarısızlığın ardından dümeni İyi Parti'ye kırdı. Şahin'in Ordu'dan İYİ Parti 1. sıra Milletvekili adayı olacağı belirtildi.