Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi memleketi Konya'da sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan göreve, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Konyalı Yerlikaya'nın ardından göreve yine Konya doğumlu Mustafa Çiftçi getirildi. Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı.

Haberi alan vatandaşlardan Mehmet Yanmaz, "Sabah öğrendik mutlu olduk. Konyalılar için iyi haber" dedi.

Mehmet Türker de "Konyalı olsun biz memnun oluruz. Erzurumlu olsun, Adanalı olsun, Ankaralı, Konyalı olsun" diyerek atamadan memnun olduklarını belirtti.

Celal Eriş ise "Hemşehrimiz, memnun oluruz. Hepsi bizim vatandaşımız, hepsini iyi karşılıyoruz. Yeter ki doğru görev yapsınlar" diye konuştu.

Aynı ilçede doğduklarını söyleyen Faik Doğan da "Benim hemşehrim, o da Çumra doğumlu. Geceden bu yana haberleri dinliyorum. Çok mutlu olduk, sevindik" ifadesini kullandı.

Sebahattin Kineşçi ise "Memleketlimiz olması, Konya için sevindirici bir durum. Genelde Bakanlar Kurulu'nda Konyalı bakanlar olduğu için normal karşıladık" dedi.