Haberler

Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi memleketi Konya'da sevinçle karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı kararıyla Konyalı Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama haberi Konya'da sevinçle karşılandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Konyalı Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı görevine, yine Konyalı olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Çiftçi'nin, İçişleri Bakanlığa getirilmesi memleketi Konya'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan göreve, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Konyalı Yerlikaya'nın ardından göreve yine Konya doğumlu Mustafa Çiftçi getirildi. Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı.

Haberi alan vatandaşlardan Mehmet Yanmaz, "Sabah öğrendik mutlu olduk. Konyalılar için iyi haber" dedi.

Mehmet Türker de "Konyalı olsun biz memnun oluruz. Erzurumlu olsun, Adanalı olsun, Ankaralı, Konyalı olsun" diyerek atamadan memnun olduklarını belirtti.

Celal Eriş ise "Hemşehrimiz, memnun oluruz. Hepsi bizim vatandaşımız, hepsini iyi karşılıyoruz. Yeter ki doğru görev yapsınlar" diye konuştu.

Aynı ilçede doğduklarını söyleyen Faik Doğan da "Benim hemşehrim, o da Çumra doğumlu. Geceden bu yana haberleri dinliyorum. Çok mutlu olduk, sevindik" ifadesini kullandı.

Sebahattin Kineşçi ise "Memleketlimiz olması, Konya için sevindirici bir durum. Genelde Bakanlar Kurulu'nda Konyalı bakanlar olduğu için normal karşıladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü

Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba