İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' ve 'fırtına' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, 14 Mart 2026 tarihlerinde yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde bugün ve yarın etkili olacak sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mart 2026 Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt'de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın; pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay'da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
