İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yeni Yıl Tedbirleri Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl akşamı için tüm illerde valilerin koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Dündar, AK Parti Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile Mardin Valiliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada Mardin'de bir dizi temaslarda bulunduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, Nusaybin ilçesindeki Dibek Jandarma Üs Bölgesi'ne de ziyarette bulunduklarını söyledi. Mardin'in son yıllarda turizm açısından büyük bir mesafe aldığını kaydeden Yerlikaya, "Yılın son gününde bile ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlerimizin gezmesine tanık olduk. Mardin son yıllarda turizmle ilgili çok büyük bir mesafe aldı" dedi.

"Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum" diyen Bakan Yerlikaya, "Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık. İçişleri Bakanlığı olarak jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle beraber illerimizde valilerimizin koordinasyonu ile beraber büyük bir hassasiyet ve titizlikle hiçbir suç işlenmemesi için, olan suçları da süratle aydınlatıp adalete teslim edilmesi için çalışacağız. Bu gece uyumak yok. Biz evimizde yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, İçişleri ailesi olarak güvenlik güçlerimizin her biri sizlerin huzuru, esenliği ve güvenliği için iş başında olacak. 2024 yılında da ülkemizin ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Mardin'de vatandaşlarımızın bize göstermiş oldukları destek ve dualar için teşekkür ediyorum. 2024 yılının sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğim günden beri terör örgütleri ile göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz. Mardin'de son bir ayda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün biri yeşil, biri gri olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, bu azim ve kararlılıkla devam edecek." - MARDİN