Üye Girişi
Haberler
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Malatya Valiliğine gelen Yerlikaya'nın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

Yerlikaya, ziyaretinin ardından Valilik binasının giriş katında kentteki mülki idare amirleri ile fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret eden Yerlikaya, anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika

Selahattin Gürkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Malatya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title