İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Malatya Valiliğine gelen Yerlikaya'nın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.
Yerlikaya, ziyaretinin ardından Valilik binasının giriş katında kentteki mülki idare amirleri ile fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret eden Yerlikaya, anı defterini imzaladı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika