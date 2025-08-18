İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve Güven için Kesintisiz Mücadele

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzur ve Güven için Kesintisiz Mücadele
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir'de yaptığı açıklamalarda, suç ve suçluyla mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için İçişleri Bakanlığı'nın devam eden çalışmalarını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İçişleri Bakanlığı, suç ve suçluyla mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyoruz. Huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için mücadeleye kesintisiz devam edilecek" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Bakan Yerlikaya, ziyaret ettiği Kırşehir Valiliğinde protokol üyeleriyle bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ardından bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılan Bakan Yerlikaya, toplantıda Kırşehir'in asayiş durumu ve yürütülen güvenlik çalışmalarının ele alındığını, İçişleri Bakanlığının huzur için mücadeleye devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, "Türkiye'nin dört bir yanında iç güvenliği sağlamak, kamu düzenini korumak ve vatandaşların huzur içinde yaşamasını temin etmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlık, sadece ülke içinde değil, sınır ötesinde de organize suç örgütleri ve terör yapılanmalarıyla etkin mücadele yürütüyor" dedi.

İç güvenliğin tesisi ve huzurun rastlantı olmadığının altı çizen Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir emek, fedakarlık ve kararlılıkla mümkün olduğuna dikkat çekiyoruz. Bakanlık, terör örgütlerinden organize suçlara, uyuşturucu tacirlerinden siber tehditlere kadar geniş bir suç yelpazesinde mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda uluslararası iş birlikleri de güçlendirilirken, son olarak Gürcistan ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan şüpheliler yakalandı. İçişleri Bakanlığı, suç ve suçluyla mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyoruz. Huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için mücadeleye kesintisiz devam edilecek." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
