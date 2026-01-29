İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ve beraberindeki heyetle görüştü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Berhem Salih ve heyetiyle bir araya geldik. Sayın Yüksek Komiser ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye'nin göç yönetimi modeli, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile başarıyla sürdürülen iş birliği ve ortak yürüttüğümüz projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Yüksek Komiser'e ve değerli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.