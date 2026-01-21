İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Acılı anne Gülhan Ünlü, Bakan Yerlikaya ve Hatice Nur Yerlikaya'yı kapıda karşıladı. Ziyarette Bakan Yerlikaya, Gülhan Ünlü'ye taziyelerini iletti. Bakan Yerlikaya ve eşi, yaklaşık 50 dakikalık görüşmenin ardından evden ayrıldı. - İSTANBUL