İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna el birliğiyle imza attık. 'Yapılamaz' denileni yaptık. 'Başarılamaz' denileni şükürler olsun hep birlikte başardık. Birileri laf üretirken, deprem bölgesindeki yepyeni yuvalarımız bir bir yükseliyordu." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, depremin 3. yılında büyük bir acının yad edildiğini söyledi.

Depremin Türkiye'nin yüreğinde ortak acı olduğunu belirten Yerlikaya, millet olmanın kederde de sevinçte de bir ve beraber olmak anlamına geldiğini, el ele, omuz omuza olma anlamı taşıdığını ifade etti.

"Bu ağır imtihanla sınanırken ne denli yüce bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya gösterdik." diyen Yerlikaya, zor günlerde herkesin bir araya geldiğini, kenetlenerek kararlılığını diri tuttuğunu dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat'ta şafağın ilk ışıkları, sadece enkazları değil, o enkazlardan güçlenerek çıkan, bitmek tükenmek bilmeyen bir iradeyi de aydınlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz liderliğinde hep birlikte ayağa kalkmayı bildik, yaralarımızı birlikte sardık. Gözyaşını umuda, yıkımı yeniden dirilişe dönüştürme gayretini ortaya koyduk. Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna el birliğiyle imza attık. 'Yapılamaz' denileni yaptık. 'Başarılamaz' denileni şükürler olsun hep birlikte başardık. Birileri laf üretirken, deprem bölgesindeki yepyeni yuvalarımız bir bir yükseliyordu.

Geçen ay Hatay'da 455 bininci konutun kura çekimini yaptık. Osmaniye'de bugüne kadar il ve ilçe merkezlerinde 12 bin 184 konut ve 373 iş yerinin kurasını çektik. Osmaniye'ye, 6 Şubat sonrası yıkım, enkaz kaldırma, konteyner giderleriyle acil ihtiyaçların karşılanması için valilik, kaymakamlık, belediyeler, il özel idaresi ve muhtarlıklara aktarılan ödenekler dahil 3 milyar 765 milyondan fazla kaynak aktardık. Cümle alem bilsin ki sadece 6 Şubat sonrası değil, tarih boyunca da hiçbir fırtına, hiçbir fitne, aziz milletin iradesini önünde duramamış, onu yolundan çevirememiştir. Böyle olmaya devam edecek. Çünkü biz milletimizin her bir ferdiyle kara kışın ortasında bahar müjdesi veren karanfil misali küllerinden yeniden doğan büyük bir milletiz."

"Tamamlanan her proje, aziz milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun en somut karşılığıdır"

Sadece binaların yükselmediğine dikkati çeken Yerlikaya, "Bu bir diriliş, bir kıyam, yeniden ayağa kalkma iradesidir. Bu, takdiri ezele teslim olan ama gayrete de aşık olanların yazdığı bir tarihtir." dedi.

O gün yıkıntılarla dolan sokakların bugün çocukların ve gençlerin gülüşleri, umut dolu çehreleriyle yeniden çiçeklendiğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yapılan her konut, atılan her temel, tamamlanan her proje, aziz milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun en somut karşılığıdır. Tüm bu çalışmalar, Osmaniye'yi eskisinden daha dirençli, güvenli şehir haline getirmek için. Tüm bu çabalarımız, Osmaniyelilerin huzur içinde uyuyacağı, güven içinde uyanacağı yarınlar içindir."

Yerlikaya, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, birlik ve beraberlikten gelen güçle, inançtan doğan cesaretle Türkiye'yi hep birlikte daha ileri taşıyacaklarını vurgulayarak, asrın inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de asrın felaketinin yıktığı evleri, şehirleri, asrın kenetlenmesiyle ayağa kaldırmayı el ele başardıklarını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin 3. yılında 500 bine yakın konutu, iş yerlerini vatandaşlara teslim ettiğini belirten Çenet, büyük gayret ve fedakarlık ortaya konulduğunu kaydetti.