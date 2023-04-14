İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli otomobil TOGG'la AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli otomobil, TOGG'la geldiği AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Bakan Soylu program kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Rumeli Platformu'nun düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na yerli otomobil TOGG'la geldi. İlçe Başkanlığı binasının önünde TOGG'la hatıra fotoğrafı çekilirken, Soylu halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Ak Parti Sultangazi ilçe binasının yakınında bulunan esnafı ziyaret eden Bakan Soylu, ardından milletvekili adayları ve partililerle görüşüp, açıklamalarda bulundu. Soylu daha sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Rumeli Platformu'nun düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Düzenlenen iftar yemeğine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda Rumeli Derneği Başkanı ve üyeleri de katılım sağladı.

"YER KÜRENİN EN BÜYÜK İMTİHANIYLA KARŞILAŞTIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünden bahsederken, "Karşılaştığımız bilim insanları diyorlar ki, biz 3 faya kadar çalıştık. Ama 7 fayın kırılması konusunda bir çalışmamız olmadı. 110 bin kilometrekare yani Hollanda'dan büyük bir alanı kapsayan, 13 buçuk milyon 14 milyon insanın yaşadığı bir alanda, sadece 26 bin arama kurtarma yapılan bir alanda, yer kürenin en büyük imtihanıyla karşılaştık. Umarım böyle bir afet yaşamayız. Hani insan zor dönemde dayanacak birisini arar, kendi ovasından, kendi ocağında birini gördüğü zaman kucaklaşmayı hisseder. Kahramanmaraş'ta Hatay'a kadar, Adıyaman merkezden Gölbaşına kadar, Elbistan'a kadar, Malatya'ya kadar birçok yerde olmaya çalıştık. Sultangazi Belediye Başkanımızla, Sultangazi teşkilatıyla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu

"727 BİN ÇADIR KURULDU, 2 MİLYON 900 BİN İNSAN ŞU ANDA ORALARDA YAŞIYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, "727 bin çadır kuruldu. 2 milyon 900 bin insan şu anda oralarda yaşıyor. Yaklaşık 65 bin konteyneri kuruldu. Çok yakın bir zamanda 100 bin konteyner ulaşacak. Sadece çadırı kurup çadırı bırakmak değil. Şu anda 2 milyon oradaki kardeşimize iftar yemeği veriyoruz. Sultangazi'den, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy'e bütün gönlüyle beraber orada bulundular. Öyle fotoğraf çektirip, birilerine, yarın öbür gün seçim propagandalarında göstermek için değil. 2 milyon insana bugün orada yemek veriliyor. Dünyanın en büyük sınamalarından birisiyle biz de karşı karşıya kaldık. O da pandemiydi, dünya birbirinden aşıları kıskanırken, bizden daha güçlü ülkelere Türkiye'den yardım gönderdik. Kardeşlerimize yardım gönderdik. Yoksul olanlara, bekleyenlere yardım gönderdik. Yine aklıma geldi o adam, şehir hastaneleri bu ülkeye gereksiz yatırımdır diyor. 3 tane koyunu versen güdemez, üç koyunu kaybeder. Akşam nerede bulabileceğini, akşam nerede onları yerine getirebileceğinin hesabını yapamaz. Diyor ki şehir hastaneleri zarar içerisinde oldu. Amerika, Avrupa spor salonlarında ölülerini topladılar. Hastanelerinin, bahçelerinde kendi hastalarını maalesef tedavi edemediler" diye konuştu.

"BİZ RUMELİYİZ"

İçişleri Bakanı Soylu "Biz sadece 180 bin kilometreden müteşekkir bir millet değiliz. Beni affedin, tam 6 seferdir Bulgaristan'da seçimler yapılıyor. Oradaki kardeşlerimizin ve buradaki kardeşlerimizin oy kullanabilmesi için oy hakkını ortaya koyabilmesi için neler yaptığımızı, orada etkinin artması için hangi gayreti gösterdiğimizi biliyoruz. Çünkü Rumeli bizimdir. Batı Trakya bizimdir. Biz Rumeliyiz, biz o anlayışın tam kendisiyiz" dedi.