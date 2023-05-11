İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadele kolay bir iş değildir

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Türkiye'de terörle mücadele kolay bir iş değildir. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele yaparken terör örgütüyle yapmıyorsunuz. Bunu Türkiye'nin başına bela edenlerle yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin bunu başına bela edenler Amerika'dır, onun uyruğunda bulunan Avrupa'dır. ve bundan istifade etmeye çalışan bölgedeki bir takım ülkelerdir. Biz bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nın düzenlediği programda vatandaşlarla buluştu. Burada programa katılanlara seslenen Soylu, "Bu ülkede 7 yıla yakın Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Şimdi söyleyeceğim şudur. Türkiye'de terörle mücadele kolay bir iş değildir. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele yaparken terör örgütüyle yapmıyorsunuz. Bunu Türkiye'nin başına bela edenlerle yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin bunu başına bela edenler Amerika'dır, onun uyruğunda bulunan Avrupa'dır. ve bundan istifade etmeye çalışan bölgedeki bir takım ülkelerdir. Biz bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU HUZUR BULDU"