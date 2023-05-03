İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Osmangazi köprüsü olmasaydı İstanbul'un hali nice olurdu" "Cezaevlerimizde 36 bin uyuşturucudan yatan hükümlü vardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Osmangazi köprüsü olmasaydı İstanbul'un hali nice olurdu"

"Cezaevlerimizde 36 bin uyuşturucudan yatan hükümlü vardı. Şu anda 126 bin var."

"Kayıpları göze alamayıp Türkiye rotasını değiştirip güneye indiler"

"4 yılda İstanbul'da hayatımıza dokunan ne yapıldı?"