İçişleri Bakanı Soylu özel güvenlik görevlilerini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Haftası sebebiyle özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma esnasında genel kolluk kuvvetleri gibi özveri ile çalıştıklarını belirten Soylu, "Şehit olan pek çok özel güvenlik arkadaşımız var. Görevlerini yaparken nasıl risk aldıklarını, tıpkı Mehmetçik, polis ve jandarma gibi nasıl yüksek bir ruh ile işlerini yaptıklarına bizzat şahidim" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Özel Güvenlik Haftası sebebiyle Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ve 6 özel güvenlik görevlisini makamında kabul etti. Türkiye'de ve dünyada şehirlerde güvenlik ihtiyacının giderek günlük hayatın daha fazla alanına temas ettiğini ve özel güvenlik ihtiyacını doğurduğunu belirten Bakan Soylu, "Daha büyük nüfuslar ile yoğunluklu olarak birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla suçun miktarı ve suçun çeşitliliği de artmaktadır. Polis merkezlerinde kriminal alandaki kapasiteyi artırmanın yanında daha fazla göz sahibi olmak ve suçu oluşmadan önlemek; özel güvenlik sektörü tüm dünyada ve Türkiye'de böyle bir ihtiyaca yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Nüfusun toplu olarak kullandığı ortak alanlardaki güvenlik ihtiyacının özel güvenlik sektörü ile giderildiğine dikkat çeken Soylu, "Bugün bir alışveriş merkezi binlerce insanı bir araya getirmektedir. Keza bir spor müsabakası, kalabalık insanları barındıran plaza, bir ticaret merkezi, güvenlik ihtiyacı olan ama özel sektör eliyle de güvenliğin sağlanabileceği yerlerdir. Bugün ülkemizde bu saydığım alanlarda ve daha pek çok sayıda özel güvenlikler

altını çizerek belirtmek istiyorum fedakarca hizmet vermektedirler" dedi.

"Özel güvenlik ve genel kolluk arasındaki iş birliği artırıldı"

Özel güvenlik sektöründe dijital altyapı ile genel kolluk kuvvetleri ile iş birliğinin artırıldığının altını çizen Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Sektörün temel dijital altyapısı olarak Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET) projesini hayata geçirdik. ÖGNET projesi ile 3 milyar euro ticaret hacmine sahip olan 340 bini aşkın özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği bin 651 özel güvenlik şirketi, 495 eğitim kurumu, 87 alarm izleme merkezinin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin iş ve işlemlerin tümü dijital platformlara taşındı. Ayrıca sektöre ilişkin 6 hizmet, e-Devlet üzerinden sunulmaktadır. Bir diğer önemli adımımız, özel güvenlik ve genel kolluk arasındaki iş birliğini artırmaktır. Bu çerçevede KAAN adlı yine ciddi projeyi hayata geçirdik. Bu projeye dahil 190 bin 327 kişiye eğitim verdik. Eğitimlerin yanı sıra 13 bin 575 polis okulu öğrencisi ve 2 bin 346 emniyet hizmetleri sınıfı personelinin katıldığı KAAN farkındalık konferansları düzenledik. Halihazırda KAAN EGM mobil uygulaması 155 bin kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. KAAN eğitimleri dahil olmak üzere özel güvenliklere yönelik hazırladığımız eğitimlerde toplam 854 bin 684 katılım olmuştur. Bu da şu demektir, birçok personel birkaç eğitme birlikte katılmışlardır."

"Şehit olan pek çok güvenlik arkadaşımız var"

Özel güvenlik görevlilerinin hizmetlerini fedakarca yaptıklarını dile getiren Bakan Soylu, "Her ne kadar özel sektör olsa da biz özel güvenlik arkadaşlarımızı mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Şehit olan pek çok güvenlik arkadaşımız var. 15 Temmuz'da nasıl dik durduklarına bizzat şahidim. Görevlerini yaparken nasıl risk aldıklarını, tıpkı Mehmetçik, polis ve jandarma gibi nasıl yüksek bir ruh ile işlerini yaptıklarına bizzat şahidim" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika