İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da yıkılan binaların olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da yıkılan binaların olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da çalışmalar hızla devam ediyor. Sabahın erken saatlerde kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Koordinasyon Merkezinde ilgili kurum amirleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından, beraberindeki heyetler birlikte Soykan Meydanına gelen Bakan Soylu, burada yaptığı incelemelerin ardından Doğanşehir ilçesine geçti. - MALATYA