İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" Politika Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" İçişleri Bakanı Soylu, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret etti "Türkiye genelinde 1 milyon işlem nüfusmatiklerle yapıldı" "2023'te darphaneyle ortak bir çalışmamız var. İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu: "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" İçişleri Bakanı Soylu, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret etti "Türkiye genelinde 1 milyon işlem nüfusmatiklerle yapıldı" "2023'te darphaneyle ortak bir çalışmamız var. Hem kimliklerimizi yeni bir formatta çıkaracağız hem de ehliyetlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde çıkaracağız" "Yerli ve milli pasaportumuzu önümüzdeki yıl itibariyle basabilme kabiliyetine sahip olacağız" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Hisarcık Keçiören Türkiye Politika Haberler

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