Son dakika haber: Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, Twitter'dan, "Narkoterör'e bir darbe daha Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında, 3 milyon 329 bin kök kenevir 21 bin 200 kök skunk 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler." bilgisini paylaştı. Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı. Politika AA / Muhammed Ali Toruntay Süleyman Soylu Kenevir Bingöl Politika Güncel Haberler Son Dakika

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