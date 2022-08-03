Son dakika haber: Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haber: Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi

Son dakika haber: Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan, "Narkoterör'e bir darbe daha Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında, 3 milyon 329 bin kök kenevir 21 bin 200 kök skunk 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Politika

Süleyman Soylu Kenevir Bingöl Politika Güncel Haberler Son Dakika

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