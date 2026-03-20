Bakan Çiftçi Van'da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi Ozan Balcı ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Mustafa Çiftçi, daha sonra Van Valiliğine geçti. Burada da protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçti. Vali Balcı ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Bakan Çiftçi'nin Hüsrevpaşa Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etmesi bekleniyor. Bakan Çiftçi'nin Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde yapılacak il bayramlaşmasının ardından kentten ayrılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı