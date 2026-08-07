Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde ziyaretler yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde ziyaretler yaptı.

Sinop'taki toplu açılış programından sonra Türkeli ilçesine geçen Bakan Çiftçi, kaymakamlığı ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretinin ardından Çiftçi, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyeye de ziyarette bulunan Çiftçi, Çayiçi Konaklamasız Orman Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

Kaynak: AA
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Gündem: Manifest! Müftülüğün paylaştığı video olay oldu

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı

İslamın en kutsal mabedinde üç lider yan yana saf tuttu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler