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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Rasim Özdenören için anma mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk edebiyatının usta isimlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmet ve minnetle anarak, onun eserleriyle İslam medeniyetinin sesini nesillere taşıdığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk edebiyatının usta isimlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmet ve minnetle andı.

NSosyal hesabından mesaj yayımlayan Çiftçi, kalemini, hak ve hakikatin hizmetine adayan Özdenören'in, hikayeleriyle insanın ruhuna, fikir yazılarıyla ise çağın meselelerine ışık tuttuğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yedi Güzel Adam'dan biri olan Özdenören, eserleriyle İslam medeniyetinin sesini ve irfanını nesillere taşıdı, insanı fıtratına ve özüne dönmeye davet etti. Ömrünü söze, düşünceye ve hakikate vakfeden usta mütefekkir Rasim Özdenören'i Hakk'a irtihalinin sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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