İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti üyelik giriş beyannamesini imzaladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum temasları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Çiftçi, AK Parti'ye üyelik beyannamesini imzaladı.

Erzurum'da yaklaşık 2,5 yıl Valilik görevinden sonra İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığında bir sürprizle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti il binasına gelen Bakan Çifti, buradaki konuşmasından sonra İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun "Size üyelik giriş beyannamesini imzalatmak istiyoruz" teklifini geri çevirmedi.

Kendisine yapılan teklife "Eyvallah" diyerek cevap veren ve üyelik giriş beyannamesini imzalayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti teşkilat üyeleri tarafından alkışlandı. - ERZURUM

