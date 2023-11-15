İçişleri Bakanı: 'Kalkan' operasyonlarında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan' operasyonları kapsamında sınır bölgelerinde 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kalkan' operasyonları kapsamında sınır bölgelerinde 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı.
ANKARA DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika