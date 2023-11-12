İçişleri Bakanı: 'Kahramanlar' operasyonunda 42 mağara ve sığınak imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Kahramanlar' operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda toplam 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek? ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığını belirterek, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilo patlayıcı, 2 adet PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 adet EYP yapımında kullanılan tüp, 1249 mühimmat, 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı. (DHA)