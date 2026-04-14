Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile Türkiye-İran ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler üzerine görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede huzur ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'i makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'i kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde; Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren müşterek meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim de görüşmede ele alınarak; huzurun, istikrarın ve sükunetin korunmasının önemine dikkat çekildi. Sayın Bakanımız, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin; bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın artırılması ve ortak meselelerde etkin koordinasyonun sürdürülmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

