Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gitti. Valilik, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Çiftçi'ye Jandarma Genel Komutanı da eşlik etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Çiftçi'ye programında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut eşlik etti.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Valilik önünde tören mangasını selamlayan Bakan Çiftçi'yi Vali İbrahim Taşyapan, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, siyasi parti temsilcileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Valilikte gerçekleştirilen görüşmenin ardından AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'na geçen Bakan Çiftçi, burada partililerle basına kapalı bir toplantı yaptı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Çiftçi, programının tamamlanmasının ardından helikopterle kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler