İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bakan Çiftçi'ye programında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut eşlik etti.

Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Valilik önünde tören mangasını selamlayan Bakan Çiftçi'yi Vali İbrahim Taşyapan, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, siyasi parti temsilcileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Valilikte gerçekleştirilen görüşmenin ardından AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'na geçen Bakan Çiftçi, burada partililerle basına kapalı bir toplantı yaptı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Çiftçi, programının tamamlanmasının ardından helikopterle kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı