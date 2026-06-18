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Bakanlar Çiftçi ile Fidan bir araya geldi

Bakanlar Çiftçi ile Fidan bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ülke güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ederek; ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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