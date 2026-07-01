Bakan Çiftçi'den Bakan Kurum'a ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı