Haberler

Bakan Çiftçi'den Bakan Kurum'a ziyaret

Bakan Çiftçi'den Bakan Kurum'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Bakan Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medyadan teşekkür mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

"Yüksek hesap" cinayeti kamerada! Adisyonu görünce kıyamet koptu
Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

İngilizlere yazdığı yazı ortalığı karıştırdı! AK Parti'den sert tepki
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor