Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret edip Şeref Defteri'ni imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret edip Şeref Defteri'ni imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman'da Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Çiftçi'yi AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il protokolü karşıladı; Bakanın kent merkezindeki programları sürüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kentte gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret etti. Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Valiliğe geçen Bakan Çiftçi, Şeref Defterini imzaladı.

Bakan Çiftçi'nin kent merkezindeki programları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 97 sitede yayınlandı.
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

Türkiye güzelinin en acı günü! Eşinin ardından kızını da kaybetti
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo