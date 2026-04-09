Bakan Çiftçi Azerbaycan'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ziyaretine devam ediyor. Çiftçi, resmi ziyareti kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Çiftçi, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Çiftçi anıtlara çelenk bıraktı.

Türk Şehitliği'nde gazetecilere açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, tarihi bağlara, tarihi bir geçmişe dayanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, 'Azerbaycan halkının sevinci sevincimiz, kederi ise kederimizdir' diyor. Yine Umumi Milli Lider Haydar Aliyev'de biz bir milletiz, iki devletiz diye Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini çok güzel özetleyen bir sözü var. Dolayısıyla biz de iki millet arasında, iki devlet arasında, kardeşlerimiz arasındaki birliği, beraberliği temin etmek için, daha da sağlamlaştırmak, pekiştirmek için bugün Azerbaycan'dayız. Bugün Azerbaycan'da bulunmaktan, kardeşlerimizle kucaklaşmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu, bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler daha da kökleşecek, daha da gelişecek. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da perçinlenmiş olacak" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı