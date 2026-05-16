İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'te gerçekleştirdiği temasların ikinci gününde Ahlat ilçesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi'nin ilçedeki duraklarından biri ise Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı oldu.

Bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzer dün Bitlis'e gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu günkü ziyareti Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı oldu. Tarihi mezarlık girişinde saygı nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Bakan Çiftçi'ye Türk bayrağı verildi. Bakan Çiftçi ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezerek tarihi mezar taşlarını inceledi. Yetkililerden alan hakkında bilgi alan Çiftçi, ziyaret sırasında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Çiftçi, mezarlıkta dua ettikten sonra alandan ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı