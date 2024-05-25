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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatyalıların taleplerini dinledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, deprem bölgelerindeki konutlar ve diğer projeler hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla düzenlenen istişare toplantısında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatyalıların talep ve isteklerini Bakan Yerlikaya'ya iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 ilin Milletvekilleri ile bir araya geldi. Deprem bölgelerindeki yapımı tamamlanan ve devam eden konutlar ile diğer projelerinin istişare edildiği AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kalıcı konutlardaki hak sahipliği teslimatları, kura çekimleri, kesilen kira destekleri ile TYP'li çalışanlarının süresinin uzatılması gibi konuları gündeme getirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, konuşmasında belirtilen taleplerinin takipçisi olacaklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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