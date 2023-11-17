İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da hazır bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu.
İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban ile Valiliğe gelen Bakan Yerlikaya, polis mangası tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya'nın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.
Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yer aldı.