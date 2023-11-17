İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir'e Ziyaret Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'e bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla geldi. İlk olarak İzmir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Programı kapsamında ilk olarak İzmir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından havalimanında karşılandı. Bakan Yerlikaya, ardından Konak Meydanı'nda bulunan valilik binasına geçerek, ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya'nın İzmir Valisi Süleyman Elban ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, program kapsamında saat 14.30'da 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katılacak.