İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de katıldığı toplantının ardından Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir takım ziyaretler için Eskişehir'e geldi. 'Türkiye'nin Huzuru Eskişehir' toplantısına katılarak emniyet ve jandarma yetkililerinden brifing alan Bakan Yerlikaya, kentin ve ülkenin asayişiyle ilgili önemli istatistiksel bilgileri açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, programın bitmesinin ardından Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile makamında görüşen İçişleri Bakanı, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. - ESKİŞEHİR