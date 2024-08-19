İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı Kabul Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Valiliğine atanan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı kabul etti. Bakan Yerlikaya, Demirtaş ve Ayyıldız'ı tebrik edip, yeni görevlerinde başarılar diledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Valiliğine atanan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı kabul etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Valiliğine atanan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı kabul etti. Bakan Yerlikaya, Demirtaş ve Ayyıldız'ı tebrik edip, yeni görevlerinde başarılar diledi. - ANKARA