İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kenti ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Valilik binası önünde Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, Vali Koç ve beraberindekilerle bir süre görüştü.

Yerlikaya, daha sonra AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ve AK Parti Belediye Başkan adayı Salih Aydın ile esnafı ziyaret etti.

Eski Van ve Cumhuriyet caddelerinde esnafla bir araya gelen Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Yerlikaya, yarın yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı Aydın için esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.